Росіяни продовжують скаржитися на те, що їхні права обмежують закордоном. Вони справді не розуміють, чому так. Цього разу росіянка поскаржилася, що в Лондоні їй не захотіли продати обручку Cartier через її національність.Відео з жінкою із РФ опублікували в одному з Telegram-каналів.Деталі історії з росіянкоюУ столиці Великобританії в магазині Harrods жінці не захотіли продавати обручку Cartier через те, що вона росіянка. Зазначимо, що прикраса коштує 14 тисяч фунтів.»Я просто заї*алася, вчора мені не продали обручку, через те, що ми росіяни», — сказала вона на відео.Потім вона додала, що в іншому магазині не пройшла транзакція, оскільки у банку Revolute стоїть обмеження на оплату 6 тисяч фунтів стерлінгів.Також росіянка додала, що робитиме резиденство ОАЕ, «оскільки це просто неможливо бути без карти».Обережно, на відео є нецензурна лексика. Читайте також, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.Нагадаємо, раніше ми писали, як мобілізація впливає на цивільну авіацію в Росії .