Ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі наразі оцінюється як дуже низький.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).»За останні 24 години спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною», — зазначили аналітики.У звіті наводять заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози РФ з боку Білорусі.За його словами, розвідка не фіксує угруповання та готовності російських військ у Білорусі, які б дозволяли провести наступальну операцію.»Генштаб ЗСУ вкотре наголосив, що станом на 22 січня також не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі», — додали в ISW. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що новий наступ Росії може бути на будь-якому напрямку.До слова, український лідер підкреслив, що швидкість завершення війни залежить від двох речей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.