Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області забита пораненими росіянами, а місцеві медики відмовляються їх лікувати.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України.»Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників», — зазначають в Генштабі.В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації.Нагадаємо, що російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. Тим часом українські захисники б’ють по ворожих складах боєприпасів.Нагадаємо, українські військові за 21 січня ліквідували ще 600 окупантів. Загалом втрати армії РФ склади 120 760 вояк.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.