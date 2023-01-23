Взаємозалежність країн від ресурсів, в тому числі, і енергоносіїв, стала зброєю, яку Росія використовує задля своїх цілей.Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на elDiario.За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну концепція світу змінилась.»Ми перебуваємо в іншому світі, і цей інший світ має відправну точку, якою є бомбардування Києва. Того дня народилася інша концепція світу, з чітким усвідомленням, що взаємозалежність не забезпечує мир. Навпаки, це вразливість, якою може скористатися противник», — заявив Боррель.Він наголосив, що зараз Євросоюз робить радикальні зміни, усунувши за кілька місяців енергетичну залежність від Росії, яку до цього будували роками.Нагадаємо, шо Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.Також Боррель заявляв, що країни Європейського союзу до кінця року можуть позбутися залежності від російських енергоресурсів. Виключенням може стати Угорщина «з політичних міркувань».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.