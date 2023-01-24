Сьогодні, 24 січня, в Україні опадів не передбачається. Крім того, якщо обійдеться без туману, то очікується навіть сонце з проясненнями.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода в УкраїніВітер«Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов’ї, ще рвучкий», — розповіла Діденко.Температура повітряВпродовж дня в більшості областей України -1…+3 градусів, на Закарпатті та півдні Криму — +4…+8 градусів.Погода в Києві протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір 0…-2 градусів; буде слизько, ожеледиця; опадів не передбачається, можливі прояснення.Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.Нагадаємо, у Києві з початку січня 2023 року оновлено вже 16 температурних рекордів. Це більше, ніж за весь 2022 рік. Зокрема, за весь минулий рік у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.