Креатин — одна из самых популярных пищевых добавок, широко используемая бодибилдерами и спортсменами. Многие утверждают, что чувствуют себя лучше после того, как включат его в свой рацион, и считают, что он помогает им стать стройнее и нарастить мышечную массу.

В то время как некоторые считают, что эти добавки могут быть спорными, существует довольно много научных доказательств в пользу приема креатина, особенно для физических упражнений. Исследования показывают, что креатин может помочь повысить производительность во время тренировок, что, в свою очередь, может помочь вам прийти в форму.

Креатин – это натуральное вещество, вырабатываемое организмом. Он также содержится в таких продуктах, как красное мясо и морепродукты. Креатин также играет важную роль в клеточной регуляции и помогает быстро регенерировать аденозинтрифосфат (АТФ), органическое соединение в нашем организме, которое дает клеткам энергию, необходимую им для функционирования.

У людей большая часть креатина нашего организма (около 95%) хранится в мышцах. Таким образом, он помогает нашим мышцам получать энергию по требованию, когда это необходимо.

Чем больше креатина хранится в наших мышцах, тем больше энергии мы можем использовать во время тренировки. Это может объяснить, почему прием креатиновых добавок может привести к более качественным тренировкам с меньшей усталостью.

Но хотя креатин может помочь вашим тренировкам и энергии, доступной для работающих мышц, он не сделает вас внезапно стройнее , особенно если у вас уже есть естественные большие его запасы.

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что прием креатина вместе с физическими упражнениями может принести пользу вашим тренировкам. В некоторых случаях это может увеличить вес, который вы можете поднять , на 32% и увеличить мышечную массу на 7,2%, особенно в верхней части тела, по сравнению с теми, кто не принимает креатин. Совсем недавно появились доказательства того, что поглощение воды клетками в результате приема креатина может запускать гены, связанные с ростом мышц, что приводит к большему набору сухой мышечной массы.

Хотя в значительной степени оспаривается, несколько исследований также показали, что креатин может незначительно уменьшить общий объем жира в организме, особенно если его принимать непосредственно до и после тренировки . Имеются также данные, свидетельствующие о том, что креатин может способствовать восстановлению после физических упражнений, особенно если его употреблять с протеиновым напитком, и помогает предотвратить травмы.

Но дело не только в физических достижениях. Около 5% креатина в организме хранится в других тканях, включая наш мозг. Было показано, что прием креатина значительно улучшает когнитивные функции и способность принимать решения, особенно у вегетарианцев. Было показано, что около 8 граммов креатина, принимаемого ежедневно в течение пяти дней, снижают умственную усталость, связанную с повторением задач, а более высокие дозы (20 граммов) могут уменьшить усталость, связанную с мышцами головного мозга. Это еще раз подчеркивает, что креатин может быть полезен для повышения качества ваших тренировок.

Сколько взять?

В среднем взрослому человеку требуется около 1-3 граммов креатина в день для поддержания нормальных функций организма. Тем не менее, людям, которые занимаются спортом, может потребоваться от 5 до 10 граммов в день, чтобы поддерживать запасы тела, пополнить свои запасы креатина можно в магазине Belok.UA https://belok.ua/kreatin/.

Тем не менее, исследования показали, что потребление 20 граммов креатина в день в течение недели может быть оптимальным для начала, поскольку это увеличивает количество креатина, хранящегося в вашем организме, примерно на 26% . Его можно увеличить еще больше, если употреблять вместе с регулярными тренировками с отягощениями. Помимо этого, запасы креатина можно поддерживать при более низких дозах 3-5 граммов в день, поддерживая доступность креатина.

Хотя вы, вероятно, могли бы потреблять достаточное количество креатина как часть своего рациона, употребляя большое количество животных и молочных белков, вам придется потреблять много, чтобы увеличить запасы креатина (например, 1 кг стейка может обеспечить пять граммов креатина). В этом случае прием креатина может оказаться более практичным.

Креатин остается одной из наиболее проверенных пищевых добавок и обычно считается безопасным и хорошо переносимым. Даже те, кто принимал до 30 граммов в день в течение пяти лет, не оказывали вредного воздействия.

Но имейте в виду, что добавки могут вызывать некоторые незначительные побочные эффекты, такие как тошнота, спазмы и вздутие живота, особенно на начальных этапах. Перед приемом креатина обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы убедиться, что он безопасен для вас.

Заключение

Хотя креатин может иметь много преимуществ, он может работать не для всех, особенно для людей, у которых уже есть высокий уровень креатина в мышцах, таких как тренированные спортсмены или люди, которые регулярно придерживаются диеты с высоким содержанием белка. Но людям, которые плохо занимаются физическими упражнениями, или тем, кто придерживается низкобелковой или растительной диеты, может быть полезно ежедневно потреблять больше креатина, чтобы улучшить качество своих тренировок.

Тем не менее, мы еще многого не знаем о креатине, особенно если учесть, что большинство исследований было проведено с участием здоровых мужчин. Однако обзор от 2021 года предполагает, что креатин может быть столь же эффективным или даже более эффективным для женщин, а также может поддерживать здоровье их костей, настроение и когнитивные функции в сочетании с упражнениями с отягощениями.

Доказательства, кажется, складываются в пользу креатина для тренировок, особенно для тех, кто начинает новую программу. Но хотя эта добавка может помочь с быстрым приливом энергии и может помочь вам в тренировке, не ожидайте, что она поможет быстро прийти в форму.