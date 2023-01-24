Естонія врахувала рішення РФ щодо скорочення дипломатичної присутності до рівня тимчасово повірених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу.»Естонія керується принципом паритетності у відносинах із Росією й наполягатиме на цьому. Це значить, що російський посол в Таллінні мусить покинути країну 7 лютого — у той же день, коли посол Естонії в РФ», — зазначив глава МЗС.При цьому Рейнсалу підкреслив, що «кроки Росії не завадять Естонії й надалі підтримувати Україну, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку”.»Ми продовжимо надавати Україні допомогу на тлі підготовки Росією масштабних атак, й закликаємо інші держави-однодумці посилити підтримку Києва», — додав міністр.Нагадаємо, РФ вирішила знизити рівень дипвідносин із Естонією. Обидві країни будуть представлені в столицях тимчасовим повіреним у справах замість послів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.