До проєкту «Армія відновлення» долучилося вже майже п’ять тисяч безробітних громадян України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що проєкт повноцінно працює вже в 10 областях. За свою роботу його учасники отримають оплату в розмірі 6700 грн, що є більшою сумою, ніж середня виплата допомоги з безробіття.»Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних. Минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн. У 2023 році на це передбачено 104 млн грн», — заявила вона.Бережна додала, що тип робіт залежить від потреб конкретного регіону: десь вони носять оборонний характер, тоді як в інших це може бути ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.Більше всього безробітних залучили в Полтавській області — 1418 осіб, наступною йде Сумська область — 980 осіб, та Київська — майже 900 осіб.Раніше ми писали, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до «Армії відновлення» країни через їх участь у суспільно корисних роботах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.