На Луганському напрямку протягом останніх 10 днів спостерігається зменшення особового складу росіян, а із самого Луганська окупанти вивозять сім’ї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зазначається, що там окупанти кидають в бій мобілізованих, тоді як професійні військові залишаються в тилу.Також за наявною інформацією Генштабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил РФ.Нагадаємо, що росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вони вели безуспішні наступальні дії, усі атаки окупатнів були відбиті силами ЗСУ.Також 22 і 23 січня, росіяни намагались провести наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. Крім цього, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в районі Бахмута.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.