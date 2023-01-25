Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів, Пентагон і NASA працюють над створенням ядерного ракетного двигуна, перші випробування можуть відбутися вже в 2027 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.»DARPA та NASA мають довгу історію плідної співпраці у просуванні технологій від ракети «Сатурн V», яка вперше доставила людей на Місяць, до роботизованого обслуговування та дозаправки супутників», — сказала директор DARPA доктор Стефані Томпкінс.Дослідження NASA у галузі ядерних теплових ракетних двигунів почалися 1959 року. Програма 1960-х років під назвою «Ядерний двигун для ракетних транспортних засобів» навіть прагнула продемонструвати технологію в космосі, але плани не було реалізовано через обмеження фінансування.Як випливає з назви, ядерний ракетний двигун конструктивно схожий з реакторами надводних і підводних кораблів, в яких виробляється енергія, що забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі.Новий двигун, за даними NASA, буде у три або більше разів ефективнішим, ніж існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між Землею і Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні.Раніше ми писали, що NASA хоче збільшити кількість місць на SpaceX Dragon до п’яти, щоб американський астронавт за необхідності повертався додому не на російському кораблі.Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що NASA вперше за 50 років досягло Місяця, але поки що без людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.