Звинувачення в корупції, які призвели до низки звільнень в українській владі останніми днями, не стосуються мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги, наданої Сполученими Штатами.Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.Спікер сказав, що в адміністрації дуже серйозно і відповідально ставляться до забезпечення належного нагляду за всіма формами допомоги, яку США надають Україні, що воює.»Адміністрації Байдена невідомо про якісь зловживання за допомогою США», — заявив Прайс.Водночас Прайс визнав, що руйнування, спричинені вторгненням, ускладнили можливості відстеження зброї, а також економічної та гуманітарної допомоги, спрямованої Вашингтоном до Києва.»Існують виклики, пов’язані з середовищем, в якому наші українські партнери перебувають у розпал жорсткої атаки з боку Російської Федерації. Але ми, проте, серйозно ставимося до цього зобов’язання, і маємо можливість вживати заходів щодо забезпечення такої звітності», — сказав Прайс.Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський проводив передвиборчу кампанію, зокрема на антикорупційній платформі, яка отримала значну підтримку українського суспільства.Прайс заявив, що Сполучені Штати «вітають швидкі та рішучі дії» Зеленського, значні зусилля щодо протидії корупції та притягнення посадових осіб до відповідальності у разі, якщо вони «не виконують покладені на них зобов’язання».Він також наголосив, що США підтримуватимуть Україну на шляху до впровадження важливих антикорупційних реформ.Минулого тижня Україну сколихнуло одразу два скандали. Один – із закупівлею продуктів для військових Міністерством оборони, другий – за участю заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч доларів під час закупівлі генераторів.Крім того, джерела РБК-Україна повідомили про підготовку кадрових ротацій серед керівництва низки областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.