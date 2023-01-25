У Рівненській області з 24 по 28 січня тимчасово перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.»Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку буде перекрито рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин)», — йдеться у повідомленні.Об’їзд тимчасово перекритого мосту здійснюється через автодороги Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Міхалін та Віри. Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. На дорогах столиці вже сталося 30 аварій, у яких 6 людей постраждали.Також ми писали, що двоє громадян України потрапили до дорожньо-транспортної пригоди у польському місті Вільчиць у Нижній Сілезії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.