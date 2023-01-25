Сьогодні, 25 січня, вночі очікується «мінусова» температура. До того ж, у деяких регіонах можливий туман та ожеледиця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.Вночі та вранці у західних регіонах місцями туман, а на дорогах подекуди ожеледиця.Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу. При цьому вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Погода у Київській областіВ області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.До того ж, у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.