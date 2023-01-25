Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на «360 news», про це заявив президент Колумбії Густаво Петро.За його словами, радянська техніка — у поганому стані та технічно не обслуговується. Президент додав, що Колумбія «не займає нічий бік», а виступає за мир.»Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті», — заявив він.Зазначимо, що Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.Крім того, Колумбія вирішила направити фахівців із розмінування для навчання українських військовослужбовців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.