Влада Північної Кореї ввела в Пхеньяні п’ятиденний карантин через зростання кількості випадків неназваного респіраторного захворювання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У повідомленні МОЗ КНДР не згадується COVID-19, але йдеться про те, що мешканці міста повинні залишатися у своїх будинках до кінця неділі і повинні проходити температурний скринінг кілька разів на день.Раніше надходили повідомлення про те, що жителі Пхеньяну, схоже, запасаються товарами в очікуванні посилення карантинних заходів. Неясно, чи запровадили інші райони країни нові обмеження.Північна Корея визнала свій перший спалах COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про перемогу над вірусом. У КНДР так і не повідомили, скільки людей заразилося COVID, оскільки влада не має коштів для проведення широкомасштабного тестування.Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР і закликав до створення міжконтинентальних балістичних ракет.Також повідомлялося, що на фабриках Північної Кореї розпочалися роботи з пошиття зимової форми для військових РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.