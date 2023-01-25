Уряд Канади та представники понад 300 корінних народів країни домовилися про фінансову компенсацію деструктивної внутрішньої політики у розмірі 2,8 млрд канадських доларів (близько 2,1 млрд доларів США).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.»Уряд та 325 корінних народів домовилися 2,8 мільярдами доларів врегулювати колективний позов, який мав на увазі виплату репарацій за втрату мови та культури», — йдеться у постанові.Передбачається, що перед тим, як кошти почнуть виплачуватись потерпілим, це рішення ще має бути затверджено Федеральним судом.Повідомляється, що Канада погодилася перерахувати 2,8 млрд доларів компенсаційних коштів до нового трастового фонду, який діятиме 20 років. Фонд буде працювати незалежно від федерального уряду.Згідно з наявним комплексним планом, кошти мають бути використані на відновлення, захист, пропаганду та підтримку мов й культури корінних народів.Раніше ми писали, що Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.Також повідомлялося, що міністерство закордонних справ Канади викликало посла Росії в Оттаві, щоб заявити про неприйняття жорстокої атаки на мирних людей у Дніпрі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.