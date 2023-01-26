94-річний дідусь із Надвірної Івано-Франківської області передав свої грошові заощадження на потрібні Сили оборони України, щоб підтримати воїнів ЗСУ.Про це повідомив мер Надвірний Зіновій Андрійович у своєму Facebook.Незважаючи на такий вельми похилий вік, Володимир Володимирович Івасишин особисто прийшов до міськради, щоб передати гроші, які відклав для себе на «чорний день».Пенсіонер розповів, що нинішня повномасштабна військова агресія Росії проти України — друга війна у його житті, а першу він пережив підлітком, та зізнається при цьому, що досі пам’ятає ті події.»Тепер, говорить пан Володимир: «Якби мав краще здоров’я — пішов би захищати Україну на передову»», — передає слова мужнього дідуся градоначальник.Андрійович уточнив, що пенсіонер приніс накопичену суму у розмірі 1000 гривень, вирішивши передати гроші та в такий спосіб підтримати українських захисників.»Цей вчинок мене дуже розчулив, наскільки сильна духом та патріотична людина. Поспілкувавшись із ним, я ще раз переконуюся в тому, що українську націю не перемогти. Дух незламності у нашій ДНК» — йдеться у публікації.Раніше повідомлялося, що під Вінницею дев’ятирічна дочка захисника України зібрала величезну суму для ЗСУ.А також писали, що військовий пенсіонер пішов на фронт добровольцем і сам узяв у полон п’ятьох російських окупантів.