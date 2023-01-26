Армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.Більш детально про нову атаку РФ — у матеріалі РБК-Україна нижче. Повітряна тривога оголошена по всій Україні.Через загрозу ракетного удару в Одеські області та Кривому Розі застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомили в ДТЕК.У ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки територією України з використанням іранських дронів.Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 «Шахеди».Нагадаємо, ввечері 25 січня намагалися завдати ударів по Україні. У різних регіонах країни повідомлялося про роботу сил ППО.Також повідомлялося, що органи прокуратури та слідства не сумніваються, що Іран причетний до виробництва та постачання безпілотників до Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Новина доповнюється…