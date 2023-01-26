Сьогодні в Україні — без опадів. В Києві — ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні варто очікувати вже з наступного понеділка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.Погода в Україні«Сьогодні повсюди без опадів. Вдень передбачається -2…+3», — розповіла вона.Погода в КиєвіЗа словами Діденко, у столиці також буде сухо, вдень 0,-2 градуси.»Місцями ожеледиця», — попередила вона.За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже з наступного понеділка.Як повідомлялося, найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року — мінус 53 градуси Цельсія.Крім цього, гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.