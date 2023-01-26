У ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил ЗСУ.Пуски ударних БПЛА здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 «шахеди».»Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.Переважна кількість дронів-камікадзе знищено у центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр». Раніше ми писали, що російські війська ввечері 25 січня і сьогодні вночі намагалися завдати ударів по Україні. У різних регіонах країни повідомлялося про роботу сил ППО.Також повідомлялося, що органи прокуратури та слідства не сумніваються, що Іран причетний до виробництва та постачання безпілотників до Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.