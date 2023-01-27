Камбоджа, де зараз навчаються українські сапери, заявила, що не має можливості допомагати Україні, а також готова навчати розмінуванню військових із РФ.Про це заявив прем’єр-міністр Камбоджі Хун Сен, передає РБК-Україна з посиланням на Khmer Times.Він заявив, що країна не надсилала в Україну військових чи спеціалістів з розмінування.»Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом», — сказав він.Крім цього, Хун Сен підкреслив, що Камбоджа готова навчати розмінуванню будь-яких військових, в тому числі, і російських.Нагадаємо, що 16 січня українські сапери розпочали навчання по розмінування у Камбоджі. Навчання триватиме до 21 січня.До цього стало відомо, що Японія та Камбоджа планують допомогти Україні із розмінуванням її території.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.