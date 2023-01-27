Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.»Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені», — зазначив чиновник.Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів / (t.me/mykola_lukashuk)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.