Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепла погода зі стабільними «плюсами». Місцями також слід очікувати невеликий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода в Україні«У денні години 27-го січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1…+4 градусів, в Криму до +4..+9 градусів», — розповіла вона.Водночас вона додала, що сьогодні якісь серйозні опади малоймовірні.»Хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг», — додала синоптик.Погода в КиєвіУ столиці, за прогнозом синоптика, сьогодні «пролітатиме незначний красивий сніжок».»На дорогах ожеледиця. Вдень 0…+2″, — констатувала вона.Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.До того ж у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.