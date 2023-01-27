Російські окупанти вранці п’ятниці, 27 січня, тримають у Чорному морі 4 судна-носії крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 «Калібрами».Варто зазначити, що громадяни повинні дотримуватися алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги.До укриттів необхідно прянувати одразу як починають вити сирени. Там слід перебувати допоки не буде даних про відбій.