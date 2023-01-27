27 січня віруючі вшановують пам’ять святої Ніни. У народі свято отримало назву Обряди худоби.У матеріалі Styler ви зможете дізнатися про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також, хто сьогодні має ангела.Ким була свята НінаНіна жила IV столітті в Єрусалимі. Вона була племінницею патріарха Ювеналія. Любила Ісуса Христа і засмучувалася тими людьми, які противилися цій вірі. В юності виховувалась старицею, бо її батько пішов у пустелю, а мати стала дияконисою. Потім Ніна повірила у Христа.

Свята Ніна багатьох звернула до християнства (фото: wikipedia.org)Вона багатьох навернула до християнської віри, винятком не став і цар Мерой. Коли ж в Іверії був побудований храм, жителі, що залишилися, прийняли християнство.Ніна тривалий час жила у горах. Через кілька років вона вирішила відвідати Кахетію, де своїми молитвами та промовами звернула до християнства царицю Софію. Протягом 35 років вона робила подвиги й 14 січня 335 року померла.Наші пращури примітили, що наші пращури присвятили цей день. Крім збирання хліва та годівлі худоби, проводяться й інші господарські роботи, включаючи рубку дров. Коровам приділяли особливу увагу.Головні прикмети цього дня Іній на деревах — незабаром настане тепло. По небу пливуть білі хмари — скоро будуть морози. Якщо півні з ранку кричать раніше від звичайного — тепло відчувають. З самого ранку розкаркалися ворони — протягом дня чекайте на хуртовину. Іній уночі — вдень сніг не буде. На заході сонця сонячний стовп на небі — до тривалих морозних днів.Що не можна робити в день Ніни Не можна сваритися та сперечатися із сусідами. Не можна лінуватися і ледарювати. Не слід довго спати, а краще присвятити день роботі. Не треба залишати подовгу голодними свійських тварин.27 січня іменини відзначають власники таких імен: Ян, Степан, Сергій, Сава, Павло, Марк, Макар, Йосип, Ілля, Іван, Єремей, Давид, Веніамін, Аристарх, Андрій, Адам та Ніна. Раніше ми писали про всіцерковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.