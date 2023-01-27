На північному сході Бразилії зіткнулися медичний фургон і вантажівка. Внаслідок аварії загинуло 12 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 25 січня неподалік муніципалітету Натівідаді у штаті Токантінс.За даними поліції, серед жертв — семеро жінок, четверо чоловіків та немовля. Вони перебували у фургоні, що належить Секретаріату охорони здоров’я міста Алмас.Іще двоє пасажирів зазнали множинних переломів. У двох пасажирів вантажівки, зафіксували незначні тілесні ушкодження. Чоловіка та жінку згодом виписали.Нагадаємо, у Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину. Внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, зазнали поранень — 28.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.