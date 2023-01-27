Японія 27 січня ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також — заборона на експорт вакцин і медичного обладнання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське міністерство закордонних справ.»З огляду на поточну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру уряд Японії затвердив цілу низку нових санкції проти Росії», — зазначили у МЗС.До списку тих, хто потрапив під експортні обмеження, — 49 російських компаній. Санкції вводяться й щодо трьох організацій та 22 фізичних осіб, серед них: міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко; дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова; голова ЦВК Елла Памфілова; віце-прем’єри Дмитро Чернишеко та Андрій Білоусов, заступник міністра оборони Михайло Мізінцев.Окрім цього, починаючи з 3 лютого японські виробники не зможуть поставляти в Росію такі товари та вироби: ядерні установки та пристрої; обладнання для розвідки нафти, природного газу та обробки радіоактивних матеріалів; хімікати, сльозогінний газ, дактилоскопічний порошок, дозиметри, електролітичні елементи; обладнання для виробництва композитних матеріалів; вакцини, медичні вироби, діагностичні та тестові набори; комерційні вибухові речовини та обладнання для їх виявлення; рентгенівське оглядове обладнання; підшипники; переносні генератори; роботи, лазерні зварювальні апарати, великогабаритні бурові верстати, обладнання для гальваніки; речовини, які використовуються як сировина для хімічних препаратів військового призначення.Нагадаємо, у МЗС Японії заявили, що санкції проти Росії та підтримка України будуть головним пріоритетом на зустрічах G7.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.