Через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 мільярдів гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління УЗ Олександра Камишіна, зроблену під час брифінгу.Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13 мільярдів гривень. Це притому, що АТ отримало 10 мільярдів гривень фінансової допомоги від держави.»Ми нормально ставимося до збитку в минулому році й маємо плановий збиток на 2023 рік, адже ми продовжуємо виконувати важливу держфункцію», — зазначив Камишін.За його словами, підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через: війну; зруйновані підприємства; блекаут; обмеження на використання електроенергії.»У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень «Укрзалізниця» очікує збитки у 20,2 мільярда гривень», — вказав очільник УЗ.Камишін уточнив, що доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 мільярда гривень, видатки — 107,9 мільярда гривень.»При цьому протягом 2023 року УЗ не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення», — додав голова правління.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.