Українські захисники можуть атакувати військові цілі на території РФ. Ніяких застережень щодо відповідних ударів немає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі «Радіо Свобода».»Я не розумію, звідки з’являються дані про те, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми — не росіяни і ми не знищуємо об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи», — вказав посадовець.Водночас Данілов зазначив: «Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті».Таким чином він відповів на запитання про те, чи може Україна отримати дозвіл для використання вже отриманих озброєнь, аби завдавати превентивних ударів по військових цілях Росії.Нагадаємо, раніше ми писали, що начальник ГУР Кирило Буданов анонсував нові удари по території РФ.Детальніше про те, як удари по території Росії можуть змінити хід війни — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.