В п’ятницю, 27 січня, генеральний прокурор Нідерландів рекомендував Верховному суду залишити чинним рішення Апеляційного суду Амстердама і передати «скіфське золото» Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті суду.Генеральний прокурор НідерландівВ рекомендації йдеться про те, що касаційні скарги «музеїв» в тимчасово окупованому Криму є безпідставними. Тому необхідно залишити попереднє рішення в силі і повернути золото Києву.Зазначається, що висновок генпрокурора — лише рекомендація для Верховного суду, який може прийняти будь-яке рішення.Нагадаємо, у жовтні минулого року Апеляційний суд Амстердама визнав «скіфське золото» українською власністю і постановив передати його Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.А 26 січня Верховний суд Нідерландів отримав від кримських музеїв касаційну скаргу на рішення про передачу «скіфського золота» Україні.Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю скаргу. У відомстві назвали цей крок продовженням брудної гри і затягуванням судового процесу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.