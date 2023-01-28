Хакери із Росії атакували офіційні органи та інфраструктуру Німеччини після рішення про передачу Україні танків Leopard-2.Про це заявила заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.За її словами, DDoS-атаки спостерігались в середу та четвер, але німецькі кіберфахівці змогли відбити більшість з них.»Здебільшого вдалося ці атаки відбити, тож масштабних і серйозних пошкоджень не сталося», — заявила вона.Гоффман також додала, що Федеральне відомство інформаційної безпеки попередило уразливі інституції та дало поради, як протистояти таким атакам.Нагадаємо, що кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували російську хакерську атаку на електронні системи житлової інфраструктури в одному із прикордонних регіонів України.Тим часом французький генерал зазначив, що Україні вдалося здійснити «справжню революцію» у своєму кіберзахисті на тлі атак Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.