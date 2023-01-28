Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена в ефірі одного з українських телеканалів.»Так, треба говорити про те, що Росія тримає наших героїв і героїнь. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ», — зазначив посадовець.За словами уповноваженого ВР, можна розповідати про умови, за яких воїни потрапили у полон. Наприклад, захисники Маріуполя.»Але знову ж таки — прізвища не називайте, ми вас дуже просимо», — наголосив Лубінець.Омбудсмен також вказав, що не можна говорити про кількість українських полонених, бо РФ може це використати не на користь процесу їх повернення, який Україні вдалося налагодити.»Публічність заважає», — додав уповноважений Верховної Ради.Нагадаємо, Лубінець розповів, що Україна хоче визволити з полону РФ 800 людей, але не в рамках обміну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.