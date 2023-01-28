Суд в Іспанії помістив під варту пенсіонера, підозрюваного в розсилці поштових конвертів з вибухівкою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.Підозрюваному 74 роки, його ім’я не розголошують. Суд пред’явив підозрюваному обвинувачення в терористичних злочинах, спрямованих на те, щоб «змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі проти російської агресії».Чоловіка заарештували, бо, за думкою суду, він може втекти на російську територію за допомогою громадян Росії. У разі визнання його винним, йому загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.Нагадаємо, що російських агентів підозрюють у керівництві ультраправим угрупованням, яке розсилало вибухівку в Іспанії.Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.Інший пакет з вибухівкою відправили також компанії Instalaza, яка виробляє зброю, яку відправляє Україна.Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів з вибухівкою.При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще кілька представництв України за кордоном отримали листи з конкретними погрозами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.