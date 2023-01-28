28 січня віруючі вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця та самітника. Святий прожив 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.У матеріалі Styler ви зможете дізнатися про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також у кого сьогодні день ангела.День святого ПавлаПавло народився під час правління Декія в Єгипті. Він у дитинстві став сиротою і отримав багато біди від свого родича, який хотів отримати його спадок. Коли почалися переслідування християн, Павло дізнався, що родич хоче повідомити про його віру правителю і змушений був залишити місто.Він вирушив у пустелю, де оселився біля підніжжя гори у печері та прожив там 91 рік. Павло жив там пустельником, і тільки ворон приносив йому їжу. І ось одного разу його ім’я було відкрито святому Антонію, який також оселився у цій пустелі.Антоній знайшов Павла і між ними почалася розмова. Павло розповів про свою швидку смерть і наказав поховати його згідно з християнськими традиціями. Під час молитви він помер. Антоній поховав його в могилі, яку викопали два леви, а його одяг забрав із собою.Головні прикмети цього дня Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік. Зіркова ніч – до гарного врожаю льону. Зірки сильно блищать — до морозу, тьмяні – до тепла. Хмари із півночі — до холодів. Сніговий буран вдень — до міцного морозу вночі. Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків донизу завитками – до хорошого врожаю.Що не можна робити сьогодні Не варто виходити з дому без великої потреби Не можна впускати незнайомців у будинок Невдалий день для нових справ та переїзду28 січня день ангела у таких імен: Ян, Прохор, Павло, Михайло, Іван, Гавриїл, Ілона, Олена та Олена. Привітайте цих людей з іменинами! Раніше ми писали про вс іцерковні свята лютого 2023 року.Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.