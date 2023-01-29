Корпус морської піхоти США у четвер офіційно відкрив свою першу нову військову базу за 70 років на американському острові Гуам у Тихому океані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Повідомляється, що новий військовий об’єкт розрахований на 5 тисяч військовослужбовців. Будівництво Camp Blaz, як його офіційно називають, частково фінансувалося японським урядом у рамках угоди, укладеної при адміністрації Барака Обами, щодо перекидання морських піхотинців з південного японського острова Окінава, де їхня присутність викликала невдоволення.»Camp Blaz служитиме стратегічним центром, оскільки Міністерство оборони реалізує бачення Стратегії національної оборони до 2022 року», — йдеться у повідомленні Корпусу морської піхоти.У Корпусі морської піхоти заявили, що Camp Blaz – це перша нова військова база, яку морпіхи отримали з 1952 року.Раніше повідомлялося, що Пентагон намагатиметься збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років.Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США за місяць виробляють 14 тисяч снарядів, проте Україна цього витрачає лише на два дні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.