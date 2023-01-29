Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.Шольц зазначив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим.»Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», — сказав канцлер.За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться. Хоча телефонні розмови з Путіним носили «неввічливий тон», він знову і знову давав зрозуміти, що хоче «приєднати частини сусідньої країни силою», що «неприйнятно».»Іноді були й конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але мені важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми», — заявив Шольц.У зв’язку з новими вимогами до постачання винищувачів в Україну Шольц застеріг від «вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєння».За його словами, питання про бойові літаки навіть не виникає.Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить «говорити з Росією», попри критику.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.