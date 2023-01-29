Ранок — це початок дня і багато людей намагаються провести його так, щоб наступні 10-12 годин були щасливими та вдалими. Виявляється, є дії вранці, які можуть принести удачу на весь день або ж повністю його зіпсувати.Що за прикметами не варто робити одразу після пробудження, щоб не зіпсувати свій день – читайте нижче.Чому ранкові ритуали важливіПісля пробудження людина перебуває у підвішеному стані. Їй потрібен час, щоб повністю прокинутися, усвідомити себе та почати планувати день.Якщо в такі хвилини зробити установку на позитив, весь день буде вдалим. Якщо людина прокидається з незрозумілим відчуттям дискомфорту, то ранкові ритуали допоможуть цей стан усунути й тим самим убережуть від негативної енергії весь день.Народні прикмети про ранокЩоб день став вдалим – потрібно вставати одразу на обидві ноги. Перший крок потрібно розпочинати з лівої ноги. Така звичка здається незначною, але вона може багато чого в житті змінити.Після пробудження та до підйому не можна співати. Також не варто співати мелодії перед сніданком. Якщо вірити прикметам — ранковий спів може закінчитися сльозами наприкінці дня.Намагайтеся вранці не розбити посуд. Це єдиний час доби, коли розбита чашка чи тарілка не до добра. Якщо ж така неприємність сталася, то протягом дня варто проявити обережність та уникати будь-якого негативу.На сніданок не рекомендується вживати рибу. Згідно з прикметами, такий сніданок може спричинити неприємності для людини.Не можна вранці давати гроші в борг. Якщо так вчинити, то є велика ймовірність, що назад ваші гроші вже не повернуться. Або ваші відносини з позичальником сильно зіпсуються.Перед виходом з дому, починайте взуватись з правої ноги – це вбереже ваш шлях від неприємностей. До речі, раніше ми писали про те, чому не можна повертати посуд після частування порожнім або брудним.А ще розповідали про те, як зберігати будинки крупи, щоби гроші завжди водилися.