У 2022 році правоохоронцями в Колумбії було вилучено більше кокаїну, ніж будь-якого іншого року за всю історію спостережень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За підсумками 2022 року сили безпеки вилучили 671 тонну наркотиків, що перевищує показник 2021 приблизно на 1,7 тонни. У 2020 та 2019 роках поліція та спецслужби вилучали 505 та 428 тонн кокаїну відповідно.»Необхідно боротися з незаконними доходами від незаконного обігу наркотиків, які породжують зло у нашій країні», — заявив міністр оборони Іван Веласкес.Дані показали, що в провінціях Наріно, Болівар та Вальє-дель-Каука було зроблено найбільшу кількість вилучень минулого року.Виробництво та незаконний обіг кокаїну вважаються головною рушійною силою майже шістдесятирічного збройного конфлікту в Колумбії, внаслідок якого загинуло понад 450 тисяч людей, а мільйони стали переміщеними особами. Раніше ми писали, що Колумбія та США обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції.Крім того, Колумбія вирішила направити фахівців із розмінування для навчання українських військовослужбовців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.