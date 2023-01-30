Сьогодні, 30 січня, сніг та мокрий сніг варто очікувати у західних областях, ближче до вечора опади прийдуть до Житомирської, Київської, Чернігівської областей. Також невеликі мокрий сніг або й дощ ймовірні в Криму, на Запоріжжі, в Донецькій та Луганській областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода в Україні«Решта території України належатиме сухій повітряній масі», — розповіла синоптик.Вона також попередила, що сьогодні на заході та півночі України передбачається сильніший вітер, часом пориви до 15-20 метрів за секунду.За даними Діденко, температура повітря в більшості областей України поки що особливо не зміниться.»Вдень від 2 морозу до 2 тепла», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ столиці більшу частину доби буде без істотних опадів, але вітер посилиться, вдень 0, +1 градус.Як повідомлялось, відчутні морози в Україну повернуться, починаючи із суботи, 4 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.