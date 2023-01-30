Гороскоп на найближчий тиждень, з 30 січня по 5 лютого розповість про чотири знаки Зодіаку, на які зваляться невдачі і випробування.Хто вони — ці «мученики», дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.БлизнюкиАстрологи кажуть, що Початок тижня буде напруженим для Близнюків. Треба буде закінчити нагальні справи на роботі, а також розібратися з домашніми турботами.Але є і хороші новини: із суботи на вас чекають повний спокій і відпочинок.ДіваНа вас звалиться багато роботи і побутового клопоту: на початку тижня – пов’язаних з родичами, а наприкінці – з інтер’єром і «квартирними» питаннями.Не виключено, що вам також доведеться розв’язувати фінансові проблеми і допомагати рідним.СтрілецьДля Стрільців настає час монотонної і аж ніяк не творчої роботи. На додачу ще й досить важкої.Доведеться переробляти всю вже виконану роботу. Відпочити вдасться в кращому разі лише на вихідних.ВодолійНа початку тижня на вас чекатиме справжня вистава на роботі: із криками та грюканням дверима. А от серед тижня – не менш емоційний виступ удома.Спробуйте не закипіти з усім цим, адже зрештою все буде добре.Раніше ми писали, що чекає на всі знаки давньоукраїнського гороскопу.Крім того, читайте про Гороскоп друїдів на 2023 рік.