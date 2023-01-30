30 січня 2023 року українці за церковним календарем вшановують пам’ять святого Антонія Великого. В народі цей день називали Антона і Антоніни, і він мав особливі традиції.Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, що можна і не можна робити сьогодні, прикмети, звичаї, і кого варто привітати з днем ангела.Важливі традиції, що треба зробитиЦього дня треба помолитися преподобному Антонію Великому, щоб він допоміг зцілитися від різних хвороб, також молилися про здоров’я худоби і вдале отелення корів.Цю дату у народі називали серединою зими. Зима раніше була дуже важким та голодним періодом, і наші пращури раділи, що вже половина складних днів позаду. 30 січня обходили сараї та комори — перевіряли, скільки залишилося запасів корму для худоби. Також перевіряли запас дров та міркували, чи варто поповнити запаси.В цей день пекли колобків з вівсяної муки. Таким чином намагалися привернути ранню весну. Такий хліб давали дітлахам, літнім і хворим.Що не можна робити Займатися рукоділлям, шити, в’язати, вишивати. Готувати сочевицю і боби, інакше діти захворіють. Показувати незнайомцям коштовності і дорогі речі, інакше можна привабити злодіїв. Сильно напружуватися – підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати. Торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.Прикмети на 30 січня Тепла погода сьогодні обіцяє морози найближчими днями. Ясний і безвітряний день – до сильного снігопаду. Якщо вночі хмарно, то в цьому році буде хороший урожай зерна. Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби. Сонце тільки опівдні з’явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою. У Місяця роги круглі – до ясної та морозної погоди.День ангела сьогодні відзначають:Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.​ Обов’язково привітайте винуватців зі святом! Раніше ми писали, які церковні свята відзначають в Україні у лютому 2023.Крім того читайте, яка погода очікується в останній місяць зими.