Внаслідок ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Харкові загинула жінка похилого віку, троє людей постраждали. На місці продовжують працювати 40 рятувальників.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку ДСНС у Facebook. Зазначається, що окупанти застосували C-300.Вибухом частково зруйновано дах будинку та верхній поверх. Виникла пожежа.

Російська ракета знесла верхній поверх одного з під’їздів / Фото: ДСНСДо місця вибуху було направлено шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

Внаслідок атаки виникла пожежа / Фото: ДСНСНа момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 квадратних метрів.

Під завалами знайшли тіло жінки, її чоловіка госпіталізовано / Фото: ДСНСЩоб дістатися осередків горіння, пожежникам довелося розбирати завали. На місці події працюють близько 40 осіб особового складу ДСНС.

На місці працюють 40 рятувальників / Фото: ДСНСО 23.38 пожежу вдалося локалізувати, а о 03.18 повністю ліквідувати.Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків у ніч на 30 січня російська ракета зруйнувала під’їзд у багатоповерховому будинку, мешканців евакуювали.Також повідомлялося, що 28 січня російські війська масово обстріляли Харківську область, повідомлялося про одну постраждалу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.