Чистка часнику від лушпиння – ще та морока, але є декілька способів швидко відокремити кожен зубчик від зовнішньої оболонки.Про це читайте нижче в матеріалі Styler.Спосіб без ножа Відділіть від голівки часнику необхідну для готування кількість зубчиків. Візьміть кожен зубчик, покладіть між долонями. Швидко швидко потріть протягом кількох секунд.І вуаля! Кожен зубчик залишиться цілим і почищеним. Класичний спосібНагадаймо і про звичний для багатьох спосіб із розчавленням: Візьміть кожен зубчик і покладіть його на дощечку. Придавіть пласкою стороною ножа, доки не почуєте характерний звук тріскання – це лопнуло лушпиння. Далі оболонка легко і просто зніметься з зубчика.Недоліком такого способу є те, що часничина буде трохи розчавлена, тож з неї потрібно одразу щось готувати, і до зберігання в холодильнику такий часник не годиться.Раніше ми писали, як правильно зберігати часнику квартирі, щоб він не пліснявів і не проростав.Також читайте, скільки зубчиків часнику можна з’їдати за день, щоб не нашкодити здоров’ю.