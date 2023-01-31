У Бразилії 30 січня під час руху впав із мосту автобус, що перевозив підлітків з любительської футбольної команди Ріо-де-Жанейро. Внаслідок аварії 4 особи загинули, а 28 — постраждали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Зазначається, що серед жертв один дорослий і троє дітей віком 14-17 років. Усього в салоні перебувало 28 підлітків, четверо повнолітніх пасажирів і водій.Після падіння автобуса із 10-метрової висоти, рятувальникам довелося використовувати спецобладнання, аби звільнити заблокованих усередині людей.»Дехто із поранених перебуває у важкому стані. Одним із тих, хто зазнав травм, є водій, якому ще належить розповісти, що сталося”, — додають журналісти.Нагадаємо, у Перу автобус з туристами зірвався в прірву. Щонайменше 24 особи загинули внаслідок ДТП.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.