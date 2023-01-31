У процесі активної експлуатації різних типів кліматичного обладнання користувачі часто стикаються із проблемою появи неприємного запаху відразу після включення техніки. Однак далеко не всі знають про точні причини, чому смердить кондиціонер.

Поява таких запахів пов’язана з особливостями роботи кондиціонерів: при регулярній експлуатації техніки відбувається постійний процес конденсації, що призводить до утворення плісняви, грибка. Зростання грибків, плісняви та бактерій відзначають на поверхні вентиляційних отворів, а відсутність регулярного обслуговування призводить до появи небажаних запахів, що поширюються повітрям.

Додаткові причини появи неприємного запаху з кондиціонера

Однак не тільки пліснява та бактерії можуть призвести до подібних проблем. Неприємний запах із кондиціонера також свідчить й про інші не менш поширені проблеми:

Забруднені повітряні фільтри, в яких накопичується волога, бруд, безліч пилових кліщів. Відмовляючись від процедури регулярного чищення фільтрів, користувачі незабаром зіштовхнуться із проблемою неприємного запаху в кімнаті, із забрудненням повітряних мас.

Витік призводить фреону до появи хімічного запаху. Важливо пам’ятати, що фреон відноситься до списку токсичних речовин, що застосовуються у системі охолодження.

Наша компанія допоможе виправити ситуацію. Регулярне обслуговування кондиціонерів в Києві, яке необхідно довіряти досвідченим спеціалістам. Пам’ятайте, що використання зламаної техніки може призвести до ще більш серйозних наслідків, як для обладнання (вихід з ладу «життєво» важливих деталей), так і для мешканців будинку, які щодня дихають забрудненим повітрям (прояв алергічних реакцій та інше).

Багатоетапне очищення кондиціонерів від професіоналів

Якісне антибактеріальне чищення кондиціонера – ідеальне вирішення проблеми появи неприємного запаху при роботі кліматичної техніки. Для цього наші майстри застосовують багатоетапну процедуру з додатковим використанням професійного обладнання та ретельно підібраних засобів.

Весь процес поділяється на два основні етапи:

Повноцінна дезінфекція кондиціонерів починається із застосування парогенератора. В результаті вдається виконати високотемпературну обробку. Використання агресивних хімічних засобів з метою позбутися всіляких мікробних організмів, різних видів грибка. У разі сильного засмічення дренажної системи (за відсутності регулярного обслуговування протягом тривалого часу) застосовують спеціальні лужні розчини, які допомагають розчинити певні відкладення, що скупчилися на поверхні.

Завершальною процедурою є промивання кліматичної техніки із застосуванням води. Це допоможе позбутися залишків хімії та забезпечити додаткове очищення всіх поверхонь. В результаті очищення кондиціонера, ціна якого відрізняється особливою доступністю, проводиться максимально швидко, якісно та без необхідності транспортувати техніку до майстерні.