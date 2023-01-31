Колишній міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ATACMS, щоб посприяти контрнаступу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Голос Америки».»Ми повинні затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря», — зазначив ексглава Пентагону.Водночас Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.»Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики «Шахедів», вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані», — вказав колишній міністр.Окрім цього, він не погодився із заявами, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.»Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю і стримувати самих себе. Замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових», — додав Еспер.Нагадаємо, раніше Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.Польща ж 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.