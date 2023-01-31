Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат і почали використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні №3 і пологового будинку обласної лікарні, загарбники розгорнули «польовий шпиталь», де лікують своїх солдатів.»У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків у місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів», — зазначили в Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, росіяни під Скадовськом розгорнули шпиталь у дитячому садку. Він вже переповнений пораненими.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.