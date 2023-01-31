Російські окупанти в ніч на 31 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.»Армія РФ завдала удару по Мирівській громаді. Противник бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів», — зазначив посадовець.Лукашук розповів, що від обстрілів пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки. Також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.»Обстеження територій обстрілу триває. Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо», — додав глава ДОР.

Фото: Росіяни вночі били з важкої артилерії по Нікопольському району (t.me/mykola_lukashuk)Нагадаємо, 30 січня росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.