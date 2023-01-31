Кількість загиблих внаслідок терористичного акту в мечеті пакестанського міста Пешавар перевищила 80 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У місцевій лікарні вказали, що жертвами теракту стали щонайменше 87 осіб, ще 57 — зазнали поранень.Окрім цього, кілька людей перебувають у важкому стані.За інформацією The Guardian, пакистанське крило «Талібану» вже взяло на себе відповідальність за інцидент.Нагадаємо, 30 січня у північно-західному місті Пакистану Пешавар в мечеті стався терористичний акт. Більшість жертв були поліцейськими, які зібралися на молитву.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.