В місті Лейкленд, штат Флорида, США, 30 січня сталася масова стрілянина — загинуло троє людей, ще семеро госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.Поліція повідомила, що нападники їхали на темно-сірому седані Nissan, після чого відкрили всі чотири вікна і почали стріляти по людям навколо.»У нас є основи припускати, що це були цілеспрямовані дії, а не випадковий вчинок», — заявили правоохоронці.На місці офіцери поліції знайшли трьох загиблих людей, ще семеро були поранені — зараз вони у лікарні. Двоє з них знаходяться в критичному стані.Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули. Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.В той же день сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.А 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова — двоє учнів зазнали смертельних поранень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.